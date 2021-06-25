تحضيرات القمة الثلاثية في بغداد: انتشار للقوات الخاصة وإجراءات مشددة

2021/06/25 | 14:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

شهدت بغداد، الجمعة انتشاراً أمنياً مكثفاً في عدد من أحياء العاصمة ضمن تحضيرات القمة الثلاثية.

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وقال مصدر أمني في حديث لـ "ناس"، (25 حزيران 2021)، إنّ "قوات خاصة وقطعات من الجيش انتشرت في عدد من أحياء العاصمة بغداد في إطار خطة تأمين القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن التي ستعقد في العاصمة نهاية هذا الشهر".

وأضاف، أنّ "الانتشار شمل أحياء في الكرادة وشارع أبو نؤاس وصليخ وتقاطع جامع النداء ومنطقة الشعب".

وباشرت العمليات المشتركة، أمس الخميس، بوضع الخطط المناسبة لتأمين الحماية للقمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن.

وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (24 حزيران 2021)، أن "قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت ترأس مؤتمرا موسعا لقادة الفرق ومدراء المديريات والأجهزة الاستخبارية العاملة في محافظة بغداد، لمناقشة خطة تأمين الحماية للقمة الثلاثية لقادة (العراق، ومصر، والأردن) المزمع عقدها في العاصمة بغداد نهاية هذا الشهر".

وأضاف البيان، "تم خلال المؤتمر مناقشة آلية تنفيذ الخطة الموضوعة لتأمين الحماية للتظاهرات السلمية في مركز بغداد، حيث أكد القائد على العمل بأطواق وفلاتر التفتيش للأشخاص والحقائب، وكذلك تفتيش العجلات بصورة دقيقة خصوصاً الحمل منها مع شمول العجلات ذات الطابع العسكري والعجلات الحكومية الأخرى".

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