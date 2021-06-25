2021/06/25 | 14:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُرق الكتاب من المتحف الوطني العراقي

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، ضبط "كتاب أثري مقدس" بحوزة 4 أشخاص في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، 25 حزيران/يونيو، أنّ "قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد - قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الرصافة، تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين لقيامهم بسرقة كتاب أثري مقدس (نجمة داود)".

وأضاف البيان، أنّ العملية جرت "بعد توافر معلومات عن وجود أشخاص بحوزتهم آثار مسروقة من المتحف الوطني العراقي"، مشيرًا إلى أنّ المتهمين استدرجوا من قبل القوة عبر عرض شراء بقيمة مليون دولار، واعتقلوا في كمين محكم.

وتابع البيان، أنّ اعترافات المتهمين ثبتت وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق المادة 44 من قانون الآثار والتراث، تمهيدًا لمحاكمتهم.

اقرأ/ي أيضًا:

المخابرات تحبط محاولة تهريب طاولة "روليت" إلى العراق

اكتشاف "جريمة قتل" في الموصل..



والشرطة تنشر صورًا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية بـ "مليون دولار": ضبط كتاب "أثري مقدس" في بغداد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية بـ "مليون دولار": ضبط كتاب "أثري مقدس" في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).