2021/06/25 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الطائرات الحربية التركية تقصف قرية تابعة لناحية ديرلوك بقضاء العمادية

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