روسيا تتهم بريطانيا باختراق مياهها وتلوح برد عسكري

2021/06/25 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت روسيا من عواقبِ انتهاكِ حدودها بدعوى حريةِ الملاحة مهددة ً بالردِ بإجراءاتٍ تصل إلى الضرباتِ العسكرية المباشرة، وذلك بعد احتكاكِ الأربعاء الماضي مع مدمرةٍ بريطانية أبحرت قبالة َ شبهِ جزيرة القرم.

وذكرت وزارة ُ الدفاع الروسية ان البحرية َ استَخدمت الطلقاتِ التحذيرية ضد مدمرةٍ بريطانية اتهمتها بدخول مياهِها الإقليمية قبالة سواحل القرم، فيما نفذت طائراتٌ حربية عملية َ قصفٍ احتياطية على طول مسار المدمرة وعّدت الحادث َ انتهاكا فاضحا لاتفاقيةِ الأمم المتحدة.

في المقابل، اكدت الدفاع البريطانية أن السفينة َ البحرية كانت تقوم بعبور ٍ بسيط في المياه الإقليمية الأوكرانية طبقا للقانون الدولي.

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