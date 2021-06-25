ائتلاف الوطنية يدعو الى الاستعانة بشركات لتدقيق الأجهزة البايومترية

2021/06/25 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد ائتلافُ الوطنية على ضرورةِ الاستعانة بشركاتٍ متعددة لفحص ِ وتدقيق الاجهزة البايومترية وإصدار ِ شهادةِ التقييم والكفاءة للأجهزة المستخدمة وذلك ضمن جملةِ ملاحظاتٍ أرسلها الى مفوضيةِ حقوق الانسان.

ائتلافُ الوطنية اكد أيضا أهمية َ اعلان ِ النتائج في كل ِ مركز ٍ انتخابي بعد اغلاقه ليلا، والسماح ِ بتنقل ِ مراكز الاقتراع بما يُساعد الناخبين في الوصول اليها، ورأى ائتلافُ الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي ان جميعَ المؤشرات الحالية لا تُنبئ بانتخاباتٍ نزيهة تكون بداية ً لعهدٍ سياسي ٍ جديد.

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