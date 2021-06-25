2021/06/25 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، سبب الانتشار الأمني في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الانتشار الامني ضمن مناطق الكرادة هو تحضيرات للقمة الثلاثية المزمع اقامتها نهاية الشهر الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار امني في منطقة الكرادة ومصدر يكشف السبب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشار امني في منطقة الكرادة ومصدر يكشف السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).