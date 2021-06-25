من هو المثقف؟

2021/06/25 | 15:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عارف شنكالي أولئك الأشخاص الذين تجاوزوا حدود التفاهم (انا) ويتصرفون في إطار التفاهم (نحن)، أي حدود المصالح الشخصية، العائلية، العشائرية والمحلية، بمعنى أوضح، أولئك الأشخاص الذين لديهم آراء عميقة وواسعة وغير محدودة حول القضايا الاجتماعية، لأن مرآة المثقفين هي الرأي العام.لا يمكن للإنسان وضع حد لطريق المثقفين (اتجاهاتهم) ولا يوجد دور محدد للمثقفين، لأن …

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