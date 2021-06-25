2021/06/25 | 15:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من التعامل مع المكاتب الوهمية التي تستقطب عمالة اجنبية بطرق غير مشروعة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد جبار باهض عقد اجتماعا مع لجنة غلق المكاتب الوهمية وغير المرخصة بحضور اصحاب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل تحذر من التعامل مع المكاتب الوهمية التي تستقطب عمالة أجنبية بطرق غير مشروعة first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تحذر من التعامل مع المكاتب الوهمية التي تستقطب عمالة أجنبية بطرق غير مشروعة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تحذر من التعامل مع المكاتب الوهمية التي تستقطب عمالة أجنبية بطرق غير مشروعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).