انطلاق الدورة التدريبية المركزية لبناء الاجسام في كركوك

2021/06/25 | 15:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في مدينة كركوك، الدورة التدريبیة المركزية لبناء الاجسام التي ينظمها الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام بالتعاون مع الاتحاد الفرعي في محافظة كركوك والتي تقام علی قاعة الشهيد سيروان طالباني .

وقال فائز عبد الحسن رئيس الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام لـ PUKmedia ان الدورة بدات مساء الخميس وتستمر لمدة ثلاثة ايام بمشاركة ٩٠ مدربا ومدربة من مختلف محافظات العراق، مؤكداً على سعي الاتحاد المركزي على تطوير مهاراة المدرب العراقي وتقديم المادة العلمية الحديثة لمواكبة التطور التدريبي واخراج جيل تدريبي واعي ومثقف .

وفي اليوم الاول للدورة التي حضرها رئيس ممثلية اللجنة الاولمبية في كركوك واعضاء الاتحاد المركزي والفرعي للعبة، القيت محاضرتين علميتين من قبل الدكتور غسان اديب الاستاذ في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد .

وكانت المحاضرات خاصة بالمفاهيم الميدانية الخاصة بتدريب البناء العضلي وكافة تفاصيلها، والاستماع الى اسئلة الطلبة والاجابة عليها ومناقشة كافة الطروحات اثناء الدورة .

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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