ارسال كتاب صرف 200 مليار دينار لاقليم كوردستان الى وزارة المالية

2021/06/25 | 15:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي اليوم الجمعة 25/6/2021، كتاب صرف 200 مليار دينار لاقليم كوردستان الى وزارة المالية الاتحادية.

وارسلت الامانة العامة الكتاب الى وزارة المالية بتوجيه من رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.

وبحسب الكاتب، اعتبارا من 1/1/2021 وحتى 1/6/2021 سترسل الحكومة الاتحادية شهريا 200 مليار ديار الى اقليم كوردستان كسلفة مخصصة لدفع رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.

وكان مصدر مسؤول في حكومة إقليم كوردستان اعلن اليوم الجمعة، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقع على كتاب رسمي لصرف 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام في الإقليم.

PUKmedia

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