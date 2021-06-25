اهالي قضاء المناذرة بالنجف يرمون النفايات امام مقر البلدية احتجاجا على تردي الخدمات

2021/06/25 | 15:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ قام مواطنون في قضاء المناذرة، بالنجف، بتجميع النفايات ورميها امام مقر بلدية القضاء احتجاجا على سوء وتردي الخدمات .ودعا المواطنون ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى تشكيل وفد من وجهاء وشباب المدينة للذهاب الى محافظ النجف وعرض مشاكلهم امامه ، لان وضع القضاء بدأ بالخروج عن السيطرة.وطالبوا بطرد جميع رؤساء الدوائر الخدمية المقصرين بعملهم بالخصوص ما يتعلق بتأمين رواتب عمال النظافة .ويعد قضاء المناذرة ثاني اكبر الاقضية التابعة ادارياً الى محافظة النجف بعد قضاء الكوفة./انتهى

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