المعهد القضائي ينظم الورشة الرابعة في مجال مكافحة غسل الاموال

2021/06/25 | 15:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نظم المعهد القضائي اليوم الجمعة ورشة عمل تخصصية عن مكافحة غسل الاموال تحت عنوان / التحقيق الموازي وأهميته وإجراءاته في جريمة غسل الاموال/ بمشاركة نخبة من القضاة المتخصصين في هذا المجال .وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان :" ان المعهد القضائي نظم، اليوم الجمعة، الورشة الرابعة ضمن سلسلة محاضرات تخصصية تتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال، شارك فيها 18 مستفيدا من القضاة وأعضاء الادعاء العام من كافة الاستئنافات".واضاف :" ان الورشة حاضر فيها القاضي اياد محسن ضمد المتخصص بمكافحة جرائم غسل الاموال و نزار ناصر حسين مدير عام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي العراقي./انتهى3

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