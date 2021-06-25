2021/06/25 | 15:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المنافذ: ضبط مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ام قصر » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 15:11

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: ضبط مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ام قصر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ: ضبط مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).