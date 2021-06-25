2021/06/25 | 15:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الجمعة، أن باريس وواشنطن "ستتحركان معا للضغط" على المسؤولين عن الأزمة التي يغرق فيها لبنان منذ أشهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لودريان يكشف عن تحرك فرنسي-أميركي على المسؤولين اللبنانيين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لودريان يكشف عن تحرك فرنسي-أميركي على المسؤولين اللبنانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).