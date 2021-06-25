لودريان: على طهران اتخاذ القرارات الأخيرة للتوصل الى تسوية تتيح انقاذ الاتفاق النووي

2021/06/25 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حثت الخارجية ُ الفرنسية طهران على اتخاذِ ما وصفتها بالقراراتِ الأخيرة للتوصل إلى تسويةٍ تتيح إنقاذ َ الاتفاق حول النووي الإيراني.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي صرح خلال مؤتمر ٍ صحفي عقده في العاصمة الفرنسية مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وقال فيه ان باريس تنتظر من السلطاتِ الإيرانية أن تتخذ القراراتِ الأخيرة، وهي على الأرجح صعبة، والتي ستَسمح باختتام المفاوضاتِ الجارية في فيينا لإحياءِ الاتفاق حول الملف النووي الإيراني.

وعن الازمةِ اللبنانية أكد لودريان ان فرنسا والولايات المتحدة ستتحركان معا للضغطِ على المسؤولين عن الأزمةِ التي يَغرق فيها لبنان منذ أشهر.

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