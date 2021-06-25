انتقادات إيرانية لرئيس الوزراء الكندي

2021/06/25 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت الخارجية الإيرانية بتصريحات شديدة اللهجة تجاه تهديد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بإحالة قضية اسقاط الحرس الثوري طائرة الركاب الأوكرانية الى محكمة العدل الدولية.

ووصف نائب وزير الخارجية الإيراني محسن بهاروند انتقاد الحكومة الكندية لإسقاط الطائرة الأوكرانية بأنه لا أساس له من الصحة من الناحية الفنية وغير مقبول، مضيفا ان تهديد رئيس الوزراء الكندي بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية كان غير ناضج على حد تعبيره.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قد وصف في وقت سابق رواية النظام الإيراني عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري بأنها غامضة ومضللة وسطحية، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم السماح للنظام الإيراني بتحميل مسؤولية الكارثة على المسؤولين الصغار من ذوي الرتب الدنيا.

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