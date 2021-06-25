فلوريدا .. قتيل و99 مفقودا جراء انهيار مبنى من 12 طابقا وبايدن يرفع حالة الانذار

2021/06/25 | 15:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل فرقُ الإنقاذ الأمريكية البحث َ عن أي ِ أحياءٍ وسْط أنقاض ِ المبنى السكني المنهار في مدينةِ ميامي بولايةِ فلوريدا حيث ذكرت الشرطة إن عددَ الأشخاص المفقودين وصل الى تسعةٍ وتسعين شخصا.

وذكرت الشرطة ان شخصا واحدا في الأقل لقي مصرعَه ولايزال العشراتُ في عدادِ المفقودين بعد انهيار ِ بنايةٍ سكنية من اثنى عشر طابقا شماليَ ميامي بولايةِ فلوريدا الأمريكية.



في غضون ذلك وافق الرئيسُ الأمريكي جو بايدن على مساعداتٍ عاجلة عقب الحادث، هذا ولم يَتضح بعدُ سببُ انهيار ِ المبنى الاّ ان سلطاتِ الولاية قالت إن البرجَ كان يخضع لإصلاحاتٍ لإعادةِ تأهيله.

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