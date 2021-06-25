ضبط مواد كيمياوية شديدة الخطورة بميناء ام قصر

2021/06/25 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، ضبط مواد كيمياوية شديدة الخطورة، في ميناء أم قصر الأوسط.وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بالتعاون والتنسيق المشترك وبمعلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن منفذ ميناء ام قصر الأوسط من ضبط حاويتين تحتوي الأولى على مواد كيمياوية شديدة الخطورة وسريعة الاشتعال متروكة منذ فترة طويلة داخل الميناء". وأضافت، أن "الحاوية الثانية بداخلها دراجات نارية مستعملة يمنع استيرادها ومعدة للتهريب ولا يسمح بدخولها البلاد".وأشارت الهيئة، إلى "تنظيم محضرين بما تم ضبطه واحالتهما الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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