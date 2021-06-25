المنافذ تضبط مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء ام قصر

2021/06/25 | 15:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط مواد كيمياوية شديدة الخطورة وإحباط محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة، في مناء أم قصر في البصرة.وذكر إعلام الهيئة، في بيان، أنه “بالتعاون والتنسيق المشترك وبمعلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن منفذ ميناء ام قصر الأوسط من ضبط حاويتين تحتوي الأولى على مواد كيمياوية شديدة الخطورة […]

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