البرلمان الألماني يوافق على تمديد مهمة الجيش بالبحر المتوسط

2021/06/25 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق البرلمان الألماني ليلة الخميس/الجمعة على تمديد مهمة القوات الألمانية في كوسوفو وقبالة السواحل اللبنانية.

وفي إطار مهمة (كفور) التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا يزال من الممكن إرسال ما يصل إلى 400 جندي ألماني إلى كوسوفو.وتهدف المهمة في الدولة البلقانية اليوغوسلافية السابقة إلى تأمين النظام العام ودعم إقامة نظام سلمي مدني.



ويتواجد الجنود الألمان في البلاد منذ عام .1999

وفي إطار بعثة “يونيفيل” التابعة للأمم المتحدة، يسمح البرلمان الألماني بمشاركة ما يصل إلى 300 جندي ألماني في مهام منع تهريب الأسلحة إلى لبنان وبالتالي المساهمة في استقرار الشرق الأوسط.ويشارك الجيش الألماني في المهمة حالياً بفرقاطة من بين أمور أخرى.



ويقود المهمة أدميرال ألماني منذ بداية العام.

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