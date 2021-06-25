انتشار امني كثيف وسط بغداد استعداداً للقمة الثلاثية

2021/06/25 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تشهد العاصمة بغداد، انتشاراً كثيفاً لقوات جهاز مكافحة الإرهاب، استعداداً لعقد القمة الثلاثية بين بغداد والقاهرة وعمان.

وذكر مصدر امني ان “الانتشار الامني ضمن مناطق الكرادة هو تحضيرات للقمة الثلاثية المزمع اقامتها نهاية الشهر الحالي“.

ومن المقرر أن تعقد القمة الثلاثية في العاصمة بغداد، نهاية الشهر الحالي، والتي تأتي استكمالا للقمتين السابقتين في القاهرة بمصروالبحر الميت في الأردن.

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