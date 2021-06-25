2021/06/25 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ضبطت هيئة المنافذ الحدودية مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء ام قصر الاوسط.وذكر بيان للهيئة انه :" بالتعاون والتنسيق المشترك وبمعلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي ، ضبط منفذ ميناء ام قصر الأوسط حاويتين تحتوي الأولى على مواد كيمياوية شديدة الخطورة وسريعة الاشتعال متروكة منذ فترة طويلة داخل الميناء".واضاف : " ان الحاوية الثانية بداخلها دراجات نارية مستعملة يمنع استيرادها ومعدة للتهريب ولا يسمح بدخولها البلاد"./ انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء ام قصر الاوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء ام قصر الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).