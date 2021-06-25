لمدة 6 اشهر .. قمة الاتحاد الأوروبي تمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

2021/06/25 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اتخذ زعماء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أثناء قمتهم المنعقدة في بروكسل قرارا سياسيا حول تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لنصف عام.ونقلت وكالة / تاس/ الروسية عن مصدر من وفد أحدى الدول الأوروبية بالمجلس الأوروبي قوله:" تم أثناء مناقشة المسألة الروسية بحث قضية تنفيذ اتفاقيات مينسك / حول تسوية النزاع في شرق أوكرانيا/، ولم يعارض أحد تمديد العقوبات ضد روسيا لمدة 6 أشهر إضافية ".وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عام 2014 عقوبات ضد روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.واتخذ قرارات حول توسيع وتمديد العقوبات كل عام.كما تم تعليق المحادثات مع روسيا حول نظام إلغاء تأشيرة الدخول، وفرض حظر دخول أراضي دول الاتحاد على عدد من المسؤولين الروس، وتجميد حساباتهم في المصارف الأوروبية، وذلك بالإضافة إلى العقوبات التجارية والمالية والعسكرية.وردا على ذلك فرضت روسيا إجراءات ممائلة، وحظرا على توريد المواد الغذائية من بلدان الاتحاد الأوروبي./انتهى3

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