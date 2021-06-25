2021/06/25 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني توصلت دراسة جديدة إلى أن شلل الوجه النصفي كان من الآثار الجانبية النادرة للقاحات “كوفيد-19″، لكنه في الواقع أكثر شيوعا لدى أولئك الذين يصابون بالمرض.ووجد الباحثون في مستشفيات جامعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: مرضى كورونا أكثر عرضة للإصابة بشلل الوجه النصفي المركز الخبري الوطني.

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