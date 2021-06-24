السعودية تعلن عن إجراءات تتعلق بموسم الحج للعام 2021

2021/06/25 | 15:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية أنها ستبدأ ظهر اليوم في توجيه رسائل نصية إلى المرشحين رسمياً للحج، من المواطنين والمقيمين، لاستكمال إجراءات اختيار الباقات وسداد الرسوم المالية.

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وأفادت وزارة الحج والعمرة في المملكة على حسابها في "تويتر" بانطلاق المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات يوم الجمعة 25 يونيو.

#إنفوجرافيك⁩ |تعلن #وزارة_الحج_والعمرة عن انتهاء فترة التسجيل عبر المسار الإلكتروني لـ #حج_1442هـ ـ، وتنوه بأن المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات، ستنطلق يوم الجمعة 15 ذو القعدة 1442هـ، الموافق 25 يونيو 2021م.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/KTKTjOloyA

— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 24, 2021

يشار إلى أن عدد المسجلين من الراغين في الحج من الداخل في المسار الإلكتروني بلغ 558270 شخصا منذ بدء التسجيل وحتى موعد إغلاقه يوم الأربعاء الماضي.

وبيّنت الوزارة السعودية المختصة أن نسبة المسجلين من الذكور بلغت 59%؜، في حين بلغت نسبة الإناث 41%.

وكانت السلطات السعودية قد اتخذت قرارا قضى باقتصار موسم حج هذا العام على حجاج الداخل من المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب في السعودية، وحدّدت العدد بـ60 ألفا، وذلك بسبب الإجراءات المتخذة احترازا من عدوى فيروس كورونا.

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