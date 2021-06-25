إحباط محاولة تهريب ادوية بشرية مخالفة للشروط وغير مرخصة من وزارة الصحة

2021/06/25 | 15:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم

الجمعة، إحباط محاولة تهريب ادوية

بشرية مخالفة لشروط خزنها وغير مرخصة من

وزارة الصحة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "معلومات من جهاز المخابرات

الو

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