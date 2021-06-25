2021/06/25 | 15:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادرَ لاعب منتخب الشباب (شوان سيروان)

مقر إقامة وفد المنتخب في العاصمة

المصرية القاهرة بطلبٍ من عائلة اللاعب.

وذكرَ والد اللاعب شوان سيروان، في

تعهدٍ خطي لرئيس الهيأة التطبيعية

ورئيس بعثة المنتخب الد

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