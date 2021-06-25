إيران ترفض تقريرا كنديا عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

2021/06/25 | 15:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ انتقدت إيران، اليوم الجمعة، تقريرا لفريق بحث جنائي كندي خاص، اتهمها فيه بـ”عدم الكفاءة والتهور” في واقعة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية العام الماضي في ضواحي طهران.وجاء في التقرير الذي نشر أمس الخميس أنه رغم أن إسقاط طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية في رحلتها رقم 752 لم يكن متعمدا، فإن ذلك لا يعفي الإيرانيين […]

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