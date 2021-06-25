2021/06/25 | 15:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية أنها ستبدأ ظهر اليوم في توجيه رسائل نصية إلى المرشحين رسمياً للحج، من المواطنين والمقيمين، لاستكمال إجراءات اختيار الباقات وسداد الرسوم المالية.وأفادت وزارة الحج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعلان جديد بشأن إجراءات موسم الحج للعام 2021 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان جديد بشأن إجراءات موسم الحج للعام 2021) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان جديد بشأن إجراءات موسم الحج للعام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).