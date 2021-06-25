بحوث في أصل فيروس كورونا

2021/06/25 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت دراسة بريطانية جديدة ظهور الفيروس المسبب لوباء كورونا في وقت سابق لما أعلن عنه رسميا في الصين.

وقال باحثون في جامعة كنت البريطانية إن اول إصابة بفيروس كورونا في الصين ظهرت في تشرين الأول الفين وتسعة عشر أي قبل شهرين من تاريخ اعلان رصد اول إصابة في مدينة ووهان الصينية في نوفمبر تشرين الثاني من العام نفسه ومن ثم انتشاره عالميا مطلع عام الفين وعشرين.

وأوضحت الدراسة ان بعض الحالات المبكرة لم تكن لها صلة بسوق ووهان للمأكولات البحرية وهذا يشير الى ان الفيروس موجود فعليا قبل وصوله للسوق.

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