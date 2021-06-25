2021/06/25 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | قصف للطائرات التركية ينتج حريقا في مزارع قضاء العمادية بدهوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | قصف للطائرات التركية ينتج حريقا في مزارع قضاء العمادية بدهوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | قصف للطائرات التركية ينتج حريقا في مزارع قضاء العمادية بدهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).