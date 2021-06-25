2021/06/25 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | السلطات الأمريكية: مصرع 4 اشخاص وفقدان 159 شخصا في انهيار مبنى ميامي

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