بالصورة: اغلاق اغلب الطرق المؤدية الى ساحة التحرير.. والسبب؟

2021/06/25 | 16:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، اغلاق اغلب الطرق المؤدية الى ساحة التحرير بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم اغلاق اغلب الطرق المؤدية الى ساحة التحرير بالعاصمة بغداد بالكتل الكونكريتية تحسبا من انطلاق تظاهرة مسانده لوالدة الشهيد ايهاب الوزني".

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