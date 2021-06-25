2021/06/25 | 16:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تواصل ارتفاع الوفيات و الإصابات بكورونا في العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تواصل ارتفاع الوفيات و الإصابات بكورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تواصل ارتفاع الوفيات و الإصابات بكورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).