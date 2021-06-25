التعليم تناقش تطوير آليات المنحة المجانية في الجامعات والكليات الأهلية

2021/06/25 | 16:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظام وآليات المنحة الدراسية المجانية في الجامعات والكليات الأهلية ومشروع زمالة التفوق للعامالدراسي 2022/2021.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده جهاز الإشراف والتقويم العلمي مع الهيأة العامة للجامعات والكليات الأهلية وبحضور ممثلي دائرةالتعليم الجامعي الأهلي حيث استعرض المجتمعون توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحببهذا الخصوص وعددا من المقترحات والآليات الخاصة بتطوير مسار المنحة الدراسية المجانية وعدم اقتصارها على التخصصات الطبيةومراعاة الزيادة في أعداد الطلبة ومعدلاتهم وظروف بعض الطلبة من الأسر المتعففة.

وفي هذا السياق ناقش الحاضرون مشروعا مقترحا جديدا يسمى (زمالة التفوق) يهدف الى شمول المبدعين والمتفوقين بهذه الزمالة الممنوحةمن الجامعات والكليات الأهلية بمختلف التخصصات.

وأكد رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي الدكتور صلاح الفتلاوي على أهمية استكمال التحضيرات اللازمة لإجراء الامتحانات النهائية فيضوء توقيتات التقويم الجامعي فيما تم استعراض نظام المباشرة للطلبة وإنشاء الملف الرقمي لكل طالب في دائرة التعليم الجامعي الأهليوصولا للرقم الموحد والوثائق الموحدة التي تعد تطورا مهما في إجراءات التعليم الجامعي الأهلي.

واختتم الاجتماع بالتداول بشأن الضوابط الخاصة بانتخاب مجلس التعليم العالي الأهلي بموجب قانون 25 لسنة 2016 والدعوة الى مراعاةظروف الطلبة والدعم الممكن لهم من خلال الأجور الدراسية وتسهيل تسديدها.

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