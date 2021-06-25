كواليس لقاء نائب برئيس الوزراء: الكاظمي تعهد بمتابعة قضايا الفساد بمحافظة عراقية

2021/06/25 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد النائب فرات التميمي، اليوم الجمعة، بان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد بمتابعة جادة لملفات الفساد الكبيرة في ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ديالى عانت من تغلغل الفساد في دوائرها في السنوات الماضية وهناك الكثير من الملفات والقضايا لم تحسم حتى الان"، مؤكدا ان "معدلات الفساد وهدر المال العام عالية".واضاف التميمي ان "لقاء موسعا جمعه يوم امس مع الكاظمي حول ملف الفساد في ديالى وضرورة تفعيل لجان مكافحته خاصة حسم القضايا المطروحة امام الجهات ذات العلاقة وتفعيل مذكرات القبض بحق من تورطوا بهدر المال العام ونهب خيرات المحافظة"، مبيناً أن "الكاظمي كان متفاعلا مع ما طرح وتعهد بمتابعة جادة لكل القضايا والسعي لحسم لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وان يكون للجنة مكافحة الفساد دور كبير في المحافظة".واشار الى ان "مكافحة الفساد وهدر المال العام مطلب شعبي في ديالى لان الجميع يدرك خطورته وتداعياته خاصة وان المحافظة تعاني من اوضاع صعبة في ملف الخدمات".

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