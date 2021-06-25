غدا انطلاق مباريات الدور ثمن نهائي لكاس الامم الاوربية

2021/06/25 | 16:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنطلق يوم غد السبت مباريات الدور ثمن نهائي لكاس الامم الاوربية.ويلتقي في الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد منتخبا ويلز - الدانمارك.وتقام في الساعة العاشرة مساء مباراة منتخبي ايطاليا والنمسا./انتهى3

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