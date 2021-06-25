مصرع مدني وجرح اثنين اخرين في حادثين منفصلين بديالى

2021/06/25 | 16:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / لقي مدني مصرعه واصيب آخر في حادث سير شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الحادث وقع على الشارع الرئيس لقضاء الخالص بالقرب من تقاطع الجيزاني شمال بعقوبة ، بين عجلة حمل واخرى صغيرة بسبب الاجتياز الخاطئ لسائق عجلة الحمل ".كما اصيب شاب في حادث تصادم دراجته النارية بمركبة مدنية عند تقاطع الخالص - بعقوبة ./انتهى

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