كوجر: انخفاض سعر الدولار وارتفاع سعر النفط لا يعني عودة القيمة القديمة للدينار

2021/06/25 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ان انخفاض سعر صرف الدولار امام الدينار لا يعني عودته إلى السعر السابق.

وأوضح كوجر ان اللجنة المالية النيابية استضافت في الأسبوع الماضي محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، لمناقشة الخطوات التي وعد البنك بتنفيذها لتقليل تداعيات تغيير سعر صرف العملة والآثار المترتبة عليه، مضيفا ان انخفاض سعر صرف الدولار امام الدينار وارتفاع اسعار النفط لا يعني عودة سعر صرف المئة دولار الى مئة وثمانية عشر الف دينار عراقي، لأن ذلك يتطلب قرارا صادرا من الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي.

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