كتلة برلمانية تفضح فسادا بالتريليونات.. وتصدر بيانا

2021/06/25 | 16:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 13 دقیقة

288 مشاهدة

كشفت كتلة النهج الوطني، الجمعة، عن فساد بتريليونات الدنانير في القطاع المالي والنفطي والاتصالات والكمارك والكهرباء، وتؤكد ان متابعة ايرادات ونفقات الدولة وعرض حركتها للرأي العام سيقضي على اغلب ممارسات الفساد ويمهد لعدالة اجتماعية .

وذكر رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (25 حزيران 2021)، انه "يوما بعد آخر تتفاقم معاناة المواطن العراقي وتتسع دائرة المظالم التي تطاله نتيجة ممارسات الفساد المالي والإداري المتزايدة والمستخفة بآلام المواطنين والمتمددة بتحالفات تتجذر بمرور الوقت في الاستحواذ على مفاصل الدولة بكافة تفاصيلها".

واضاف البيان، ان "ذكر بعض الموارد التي يستنزف الفساد فيها تريليونات الدنانير سنويا من أموال الشعب العامة لعليؤكد هذا المنهج الخطير والذي يتطلب موقفا موحدا من المخلصين لإنهاء آثاره الظالمة" ونبين ذلك ببعض الأمثلة :

1- مايستنزف من أموال في مزاد العملة وبيع الدولار يقترب من (أربعة إلى خمسة تريليون دينار ) تذهب في جيوب طبقة طفيلية انانية دون ان تقدم أي نشاط تنموي للبلاد .

2- مايضيع من ايرادات المنافذ الحدودية في ممارسات فساد مستمرة طيلة السنوات الماضية لايقل عن ( تسعة تريليون دينار سنويا ) وفقا لتصريح وزير المالية الحالي إلى صحيفة الكارديان البريطانية باعتبار ان مجموع مبيعات الدولار من قبل البنك المركزي سنويا تتراوح ( 45 إلى 50) مليار دولار واحتساب الرسوم والضرائب المفترض تحصيلها من هذا المبلغ لا تقل عما ذكرناه .

3- ايرادات شركات الهاتف النقال وفق ارقام الدوائر المختصة تتراوح بين ( ستة إلى ثمانية تريليون دينار سنويا ) والمؤشرات تدلل على ان صافي ارباحها من تلك الإيرادات لايقل عن 80%من مجموع ايراداتها فهو مبلغ كبير جدا يتطلب من الدولة ان تؤسس شركة وطنية تحصل هذه الأرباح وتوردها للخزينة العامة بدلا من استحواذ أشخاص معدودين على هذه الأرباح الطائلة .

4- إلغاء جولات التراخيص النفطية التي تكلف مستحقات شركاتها الأجنبية سنويا مبالغ تتراوح بين (14- 16) تريليون دينار، وكذلك عقود شراكة اقليم كردستان مع الشركات النفطية الأجنبية التي تبلغ قيمة مستحقاتها (40%) من ايرادات النفط المنتج في الإقليم واستبدالها بصيغ تعاقد تحقق اعلى منفعة للعراق كما نصّ الدستور عبر ذلك .

5- تعديل عقود شركات الكهرباء مع المستثمرين الذين يمثلون واجهات اقتصادية لجهات وشخصيات متنفذة والتي تعادل كلف انتاج الطاقة فيها أربعة أضعاف الأسعار الحقيقية، وبمراجعة تقارير الرقابة المالية تتضح الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الدولة من جراء هذه العقود المجحفة .

واوضح البيان، ان "توفر إرادة جدية لمعالجة هذه الموارد فقط وبدعم شعبي ضاغط وواعٍ سيسهم في ايجاد حلول جذرية لمعاناة ملايين العراقيين وتوفير فرص عيش كريمة لمئات آلاف الخريجين والعاطلين من الشباب"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة برلمانية تفضح فسادا بالتريليونات.. وتصدر بيانا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة برلمانية تفضح فسادا بالتريليونات.. وتصدر بيانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).