2021/06/25 | 16:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشرت وزارة الصحة والبيئة في العراق، الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وبحسب بيان للوزارة تلقى "ناس"، نسخة منه (25 حزيران 2021)، فإن مختبرات الصحة سجلت 5325 إصابة جديدة بكورونا، قابلها وفاة 34 حالة، وتماثل 4512 حالة للشفاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تنشر الموقف الوبائي في العراق ليوم الجمعة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تنشر الموقف الوبائي في العراق ليوم الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).