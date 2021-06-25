2021/06/25 | 16:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ألقت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة إرهابيين وضبط أسلحة في محافظتي واسط وأربيل.وذكر بيان لمديرية استخبارات وأمن واسط، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “بعد ورود معلومات دقيقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ثلاثة إرهابيين وضبط أسلحة في واسط وأربيل المركز الخبري الوطني.

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