بالصورة: اغلاق اغلب الطرق المؤدية الى ساحة التحرير

2021/06/25 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، اغلاق

اغلب الطرق المؤدية الى ساحة التحرير

بالعاصمة بغداد.

وبحسب السومرية نيوز، انه "تم اغلاق

اغلب الطرق المؤدية الى ساحة التحرير

بالعاصمة بغداد بالكتل الكونكريتية

تحسبا

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