مقتل خمسة أشخاص في اعصار نادر يضرب تشيكيا

2021/06/25 | 16:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- براغ,-(أ ف ب) – قتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح العشرات في إعصار رافقه هطول بَرد ما أدى إلى تدمير منازل في بلدات عدة في جنوب شرق الجمهورية التشيكية حسب فرق الإنقاذ التي ما زالت تبحث عن ضحايا الجمعة.ولحقت أضرار جسيمة بدار لرعاية المسنين وحديقة حيوانات بعد أن تساقطت عليها قطع بَرد كبيرة […]

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