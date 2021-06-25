بالفيديو.. فلاح عراقي ينهمر بكاءً بعدما التهمت النيران بستان أجداده

2021/06/25 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىفي موقف مؤلم لم يتحمل فلاح من سكنة ريف مدينة الوجيهية شرق العراق رؤية بستان اجداده وقد التهمته النيران خلال دقائق لتتركه اثر بعد عين لينهمر في نوبة بكاء وهو ينظر الى ما تبقى من اشجار البستان وقد غطى اللون الاسود اغلب اجزائها .وكانت اطراف ناحية الوجيهية شهدت في الايام الماضية سلسلة حرائق كبيرة التهمت اكثر من70 دونم من اشهر البساتين فيما فتح تحقيق موسع لمعرفة دوافع تلك الحرائق التي تعد الاكبر من نوعها العام الجاري في ديالى

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