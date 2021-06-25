2021/06/25 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا لمراسلها أنتوني لويد من هيرات الأفغانية، تحدث فيه عن قرب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد عشرين عاما.



وأشار إلى أن خروج الأمريكيين يترك القوات الأفغانية بلا سند لمواجهة هجوم حركة طالبان التي من المتوقع سيطرتها على السلطة.

وبدون أخبار جيدة، تقوم المهمة الأمريكية والناتو في كابول بالتغطية على خروجها السريع المحرج بالتعتيم على الأخبار.



وتتفق الحكومة البريطانية مع هذا، وتأمل بأن لا يلاحظ أحد نهاية حملتها “الجميع بدون شيء” بعد 20 عاما والتي سقط فيها 454 جنديا بريطانيا، بحسب الصحيفة.

وعلقا الصحيفة في افتتاحيتها على ما رأت أنه خروج "مشين" لقوات الناتو والجيش الأمريكي، قائلة إن أفغانستان لم تُعرف بأنها مقبرة الإمبراطوريات بدون مبرر، ومثل الاتحاد السوفييتي السابق والإمبراطورية البريطانية بل وحتى الإسكندر العظيم، فإن خروج الأمريكيين بعد عشرين عاما قد يتحول إلى هزيمة مشينة.

وتحدثت عن مخاطر تفكك الجيش الأفغاني وانهيار معنوياته بدون دعم للطيران الأمريكي لمواجهة هجمات طالبان.



وأضافت أن تسارع وحجم انهيار الجيش يثير الكثير من الأسئلة المقلقة حول ما سيحدث بعد استكمال أمريكا خروجها في 11 أيلول/ سبتمبر.

وتعتقد الصحيفة أن الآمال بقدرة حكومة الرئيس أشرف غنّي على التفاوض مع طالبان وإشراكها في الحكومة وضمان حقوق للمرأة غير واقعية.



فقد أثبتت حركة طالبان قوتها العسكرية واحتلت المناطق المحيطة بالمدنية، وهي مستعدة للهجوم حالة خرج الأمريكيين وقوات الناتو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التايمز: الخروج الأمريكي من مقبرة الإمبراطوريات هزيمة مشينة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التايمز: الخروج الأمريكي من مقبرة الإمبراطوريات هزيمة مشينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).