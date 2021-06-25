2021/06/25 | 16:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الجمعة، عن تسجيل 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.واكد بيان للوزارة، ان "إجمالي عدد الاصابات في الاقليم ارتفع الى182837".واوضح البيان، أن "الإصابات الجديدة توزعت على النحو التالي: 135 أربيل، 195 السليمانية، 219 دهوك، 17 كرميان، 4 رابرين".واضاف، ان "الاقليم سجل 9 حالات وفاة"./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الاقليم تعلن عن تسجيل 570 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الاقليم تعلن عن تسجيل 570 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).