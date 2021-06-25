الصحة :ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بكورونا في العراق اليوم

2021/06/25 | 16:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة الصحة عن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق اليوم الجمعة.واكدت تسجيل34 حالة وفاة ، و 5325 اصابة جديدة وشفاء 4521 شخصا من فيروس كورونا ./انتهى8

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