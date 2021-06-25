مرجع ديني كبير يعلق على تواجد داعش في العراق واستهداف كركوك يوم امس

2021/06/25 | 16:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد المرجع الديني جواد الخالصي، الجمعة، ان الاشتباكات التي تجري ضد الارهابين هي معارك إشغالية لا يراد منها ان تكون معارك حاسمة للقضاء على الإرهاب، وما جرى من استهداف كركوك، امس الخميس، يدخل ضمن هذا النطاق.

وقال المرجع الديني جواد الخالصي خلال خطبة الجمعة، اليوم (25 حزيران 2021)، ان "الاشتباكات التي تجري ضد الإرهابيين هي معارك إشغالية لا يراد منها ان تكون معارك حاسمة ضد الإرهابيين والتكفيريين، وهي مخططة بحيث تتيح للإرهابيين والتكفيريين ان يمارسوا هذا الدور دون حسم المعركة من قبل القوات التي تقدر فعلا على حسم المعركة".

وأشار الى "وجود موانع يتحدث عنها أكثر الناس في تلك المناطق، منها وجود حماية غير معلنة وفي بعض الأحيان ظاهرة، تحمي هؤلاء الإرهابيين القتلة التي أنشأوها باسم داعش وغيرها، مؤكدا بأن هذه المجاميع انما أوجدت ليبقى العراق غير مستقر، وتبقى الأوضاع قلقة"

واضاف، انه "بين فترة وأخرى يتحركون لإحداث خرق أمنى معين، كما جرى قبل أيام ويجري اليوم في محور كركوك والحويجة والرشاد، فقد جرى في هذه المناطق ثلاث عمليات متتالية يقول المسؤولون الامنيون انهم على علم بها، ولكن لا يسمح لهم بالتصدي الكامل، وإذا أرادوا ان يواجهوا هذه العصابات من الجذور فإن اغلب الناس هناك معهم، لكن حين يتحركون تأتي جهات أخرى تمنعهم من الحركة وترجعهم من حيث اتو".

واكد الخالصي، ان "أهالي هذه المناطق يشهدون بوجود مراكز فيها جهات اجنبية خارجية هي التي تحمي هذه العصابات، ففي الأسبوع الفائت تعرضت المنطقة إلى ثلاث هجمات عسكرية، وكان هنالك ضحايا من أبناء العراق جرت في هذه المناطق".

واوضح، اننا "نعتقد جازمين لو ان اهل المنطقة سمح لهم بالتحرك وإشراف الناس المعروفين من القبائل والعشائر لأزالوا هذه العصابات".

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