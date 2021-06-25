حصيلة جديدة لضحايا ومفقودي انهيار المبنى في فلوريدا الأميركية

2021/06/25 | 16:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دخلت أعمال البحث عن ناجين في أنقاض مبنى انهار قرب ميامي في فلوريدا الأميركية يومها الثاني، الجمعة، فيما تأكد مقتل 4 أشخاص حتى الآن ولا يزال 159 شخصا في عداد المفقودين كما أعلنت عمدة المدينة.

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وقالت عمدة مقاطعة ميامي- ديد، دانييلا ليفين كافا في مقابلة مع شبكة "اي بي سي"، "للاسف، استيقظت وابلغت بانه تم سحب ثلاث جثث من تحت الأنقاض الليلة الماضية".

وأضافت "بذلك ترتفع حصيلة الأشخاص الذين خسروا حياتهم في هذه المأساة إلى أربعة".

ثم أعلنت في مؤتمر صحافي لاحقا "لقد تم تحديد مكان 120 شخصا حتى الآن وهذا نبأ سار جدا.



لكن عدد الأشخاص المفقودين ارتفع الى 159".

وشددت السلطات على ان عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المبنى حين انهار لا يزال غير معروف.

وأكدت في المقابل أنه لا يزال هناك "أمل" في العثور على ناجين.

وكان الرئيس جو بايدن أكد أنّ إدارته مستعدّة لإرسال موارد طارئة إلى فلوريدا "على الفور" إذا طلِب منها ذلك. وأضاف "أقول لسكّان فلوريدا، أيّاً تكن المساعدة التي تريدونها، فإنّ الحكومة الفدراليّة يمكن أن تقدّمها".

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